Nhân viên viễn thông TPHCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão Bualoi

Ngày 7/10, thông tin về việc một người phụ nữ lấy túi đồ nghề của hai nhân viên kỹ thuật Viettel từ TPHCM ra Nghệ An hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Bualoi đã gây xôn xao dư luận trên các trang mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ rộng rãi, vào chiều 6/10, hai nhân viên viễn thông sửa chữa đường dây tại số 150 Hồng Bàng (phường Thành Vinh, Nghệ An). Túi đồ nghề của họ được đặt dưới gốc cây gần đó.

Thông tin truy tìm người phụ nữ lấy túi đồ nghề của nhân viên viễn thông TPHCM hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả bão Bualoi đăng tải trên Fanpage nhận hơn 8.100 lượt bình luận (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong lúc đang làm việc trên cao, nhân viên đã phát hiện một người phụ nữ đi xe Lead lấy túi đồ đựng dụng cụ của mình. Mặc dù đã tri hô, người phụ nữ này vẫn xách túi đồ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Bài viết về vụ việc này, được đăng tải trên một Fanpage cộng đồng người Nghệ An với hơn 3,1 triệu thành viên, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Bài viết nhận được hơn 24.000 lượt cảm xúc và hơn 8.100 bình luận, trong đó phần lớn là những lời lên án mạnh mẽ hành động của người phụ nữ.

Chị Phạm Huyên bày tỏ sự bức xúc: “Không thể chấp nhận được! Người ta mãi tận trong TPHCM ra hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lụt mà đang tâm lấy cả túi đồ nghề, không thể hiểu nổi”.

Tài khoản Đặng Thị Kim Chung bình luận: “Họ đến giúp mình khi bão lũ, không biết ơn lại tham lam”.

Tương tự, tài khoản Nguyễn Thư viết: “Sao có người tệ thế, trong lúc người ta khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra mà còn cố tình ăn cắp đồ. Buồn với chị quá”.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc, truy tìm người phụ nữ có hành động xấu xí này và có hình thức xử lý thích đáng.

Ngày 8/10, Trung tá Lê Văn Sơn, Phó trưởng Công an phường Thành Vinh, xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và Công an phường đang khẩn trương tổ chức xác minh, truy tìm người phụ nữ liên quan.

Tuy nhiên, việc truy tìm đang gặp khó khăn do các hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực xảy ra sự việc không ghi nhận rõ đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ.

Công an phường Thành Vinh đã đề xuất Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát an ninh để hỗ trợ công tác truy tìm người phụ nữ nói trên.