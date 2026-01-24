Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng từ 39 thẻ tín dụng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa phối hợp Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) phát hiện Trương Thị Hoài (31 tuổi), nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua thẻ tín dụng.

Bị can Hoài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hoài thường trú tại khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, hiện sinh sống tại thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng được giao quản lý thẻ tín dụng của khách hàng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng, cùng việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ tín dụng, Hoài kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Hoài liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Hành vi phạm tội được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi và kín đáo.

Ngày 23/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hoài về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không giao thẻ tín dụng và thông tin thẻ cho người khác. Các nạn nhân liên quan được đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.