Hơn 600 người bị chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, do Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê Khánh Hòa) cùng đồng phạm thực hiện.

Các bị can trong đường dây bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh H.V.L. (người yêu Oanh) đứng tên thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại quốc tế P&L (Công ty P&L), để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset, có văn phòng đặt tại số 361 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình.

Tháng 10/2022, Hòa và Oanh góp mỗi người 300 triệu đồng mở thêm chi nhánh công ty trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận Tân Bình. Sau đó, cả 2 tổ chức tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master).

Nhóm này sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, khiến chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin thẻ, OTP.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lừa 614 trường hợp, chiếm đoạt của các nạn nhân 1,8 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, đầu năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa và 3 người khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến nay, có 20 bị can trong đường dây bị bắt.