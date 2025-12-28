Nguyễn Văn Đài và những âm mưu phản động, chống phá tinh vi

Như đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đài quốc tịch Việt Nam. Trước khi xuất cảnh, Đài có hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư.

Năm 2002, Đài chuyển về Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, đồng thời làm Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Nguyễn Văn Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân”, thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành tại Việt Nam, đồng thời giữ vai trò trung gian giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối trong nước.

Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Đ.T.).

Với vỏ bọc “tín đồ Tin lành”, Đài nhiều lần ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”.

Trong giai đoạn này, Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo và phát tán nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước như “Quyền tự do thành lập đảng”, “Dân trí và dân chủ”, “Xã hội dân sự ở Việt Nam”.

Đối tượng cũng thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức, nhóm phản động như Việt Tân, khối 8406, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam…

Ngày 3/3/2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù, 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 5/3/2011, Đài tiếp tục khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” nhằm duy trì các hoạt động chống phá.

Ngày 5/4/2018, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyền, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nguyễn Văn Đài bị tuyên phạt 15 năm tù, 5 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án để xuất cảnh cùng vợ sang Đức chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Đài viết cam đoan không tiếp tục các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống tại Đức, Nguyễn Văn Đài tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền, kích động chống Nhà nước Việt Nam thông qua các tài khoản mạng xã hội như Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh YouTube “Luật sư Nguyễn Văn Đài”.

Đài công khai ý đồ phục hồi tổ chức “Hội Anh em Dân chủ”, móc nối với tổ chức khủng bố “Việt Tân” và các tổ chức phản động khác; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để kêu gọi nước ngoài gây sức ép; tham gia nhiều diễn đàn, hội nhóm phản động nhằm xây dựng lực lượng chống đối.

Tháng 9/2022, Nguyễn Văn Đài được bầu làm “ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt Tân”; đến tháng 9 năm nay, tiếp tục giữ vị trí này nhưng không công khai.

Từ đầu năm nay, Đài đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án lớn, gây hoang mang dư luận và chia rẽ nội bộ. Đáng chú ý, Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo các video clip có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, ngày 18/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.