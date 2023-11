Nguyên trạm trưởng công ty lâm nghiệp ở Gia Lai bị bắt

Ngày 22/11, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de thông tin một nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ phá rừng trong lâm phần quản lý.

Theo đó, Công an huyện Kông Chro vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với ông Điệp Thanh Dũng (SN 1972, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê), nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ phá rừng trong lâm phần của công ty.

Hiện trường vụ phá rừng tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de quản lý (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó, tháng 8/2022, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng tại tiểu khu 750 và 752, địa giới hành chính xã Đăk Tơ Pang, huyện Kong Chro. Qua kiểm tra, có khoảng 129 gốc bị cưa hạ, với tổng số gỗ thiệt hại là trên 150m3.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de, để xảy ra phá rừng trên, cán bộ, nhân viên đã có phần chủ quan, lơ là, chưa phối hợp chặt chẽ.

Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ rừng không kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng, để tình trạng phá rừng diễn ra trong một thời gian dài.

"Ngay khi vụ phá rừng xảy ra, công ty đã cách chức ông Điệp Thanh Dũng từ trạm trưởng xuống làm nhân viên. Đối với những việc liên quan đến vụ phá rừng thì đợi cơ quan Công an điều tra, làm rõ.", lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de thông tin.