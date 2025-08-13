Nữ hiệu phó bị đồng nghiệp dựng nhiều "kịch bản", lừa đảo suốt 10 năm

Ngày 12/8, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên xét xử Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cựu cán bộ công an cấp huyện cũ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ (cũ) của tỉnh Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Ngay phần xét hỏi, chủ tọa tập trung làm rõ cáo buộc Thủy nhiều lần lừa tiền bà Mai Khuyên, phó hiệu trưởng nơi bị cáo từng công tác.

Khai trước tòa, Thủy thừa nhận đã bịa chuyện đang giao dịch đất để vay hoặc rủ góp vốn mua giá rẻ, hứa sẽ sang tên nhưng không thực hiện. Mỗi khi bị đòi, bị cáo lại đưa ra lý do mới để tiếp tục vay.

Ban đầu, Thủy hỏi vay 300 triệu đồng để buôn sim thẻ, hứa trả 450 triệu đồng sau 15 ngày. Đến hạn, bị cáo chỉ trả 130 triệu đồng. Sau đó, Thủy tiếp tục vay thêm, đến cuối năm 2015 nợ bà Khuyên 900 triệu đồng.

Khi bị đòi, Thủy nói đang nhờ anh họ đứng tên một thửa đất, nếu được vay thêm 40 triệu đồng sẽ nhượng lại cho bà Khuyên, trừ nợ chỉ còn phải trả thêm 500 triệu đồng. Tin lời, bà Khuyên đưa tiền, dù thực tế đất đã sang tên người khác.

Quang cảnh phiên tòa 12/8 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chủ tọa hỏi: “Thửa đất này đã được bán cho người khác, sao bị cáo còn hứa bán cho bà Khuyên?”. Thủy ngập ngừng rồi đáp: “Vì bị cáo có ý định chiếm đoạt tiền của bà Mai Khuyên”.

Bà Khuyên cho biết trong 10 năm, vì tin lời đồng nghiệp, bà đã đưa cho Thủy tổng cộng 4,3 tỷ đồng. “Đó là toàn bộ tiền lương 10 năm đi làm. Tôi bán nhà, cắm sổ đỏ, giờ phải thuê nhà ở”, bà nói và yêu cầu bồi thường hơn 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2024, Thủy kinh doanh bất động sản nhưng thua lỗ, nợ nần. Bị cáo dùng nhiều chiêu thức gian dối như vay tiền, hứa sang tên đất giá rẻ hoặc bán đất đang “giải chấp” để chiếm đoạt của 6 người, tổng cộng 24,6 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự như với bà Khuyên, Thủy lừa ông Mai Bá Thanh (trú Hà Nội) hơn 3 tỷ đồng. Bị cáo đưa bản photo sổ đỏ mang tên mình để tạo niềm tin, nhận 2 tỷ đồng, dùng gần hết số tiền trả nợ. Khi không thực hiện việc sang tên như cam kết, Thủy lại hứa giao thửa đất khác để ông Thanh không đòi ngay. Bị cáo mới trả 500 triệu đồng, số còn lại chưa khắc phục.

Nạn nhân mất nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Huệ, em họ Lập, với 11,2 tỷ đồng trong 18 vụ mua bán đất không có thật. Lập bị cáo buộc giúp Thủy thực hiện hai vụ, chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, trong một vụ, Thủy từng mua đất của vợ chồng ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp nhưng còn nợ 4 tỷ đồng. Lợi dụng hợp đồng cũ, bị cáo bán lại cho bà Huệ, nhận 1 tỷ đồng và bịa chuyện cần tiền giải chấp để hoàn tất giao dịch.

Lập cùng Thủy ký hợp đồng đặt cọc với bà Huệ, sau đó chiếm đoạt tiền. Khi bị thúc giục, cả hai tiếp tục dựng kịch bản đã mua 5 mảnh đất của vợ chồng ông Hải, chỉ thiếu 3 tỷ đồng để sang tên, thuyết phục bà Huệ đưa thêm 1,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau thỏa thuận bán đất cho bà Huệ, Thủy nhờ bà Tiệp ký trước hợp đồng chuyển nhượng cho Lập để “tạo niềm tin” vay tiền trả nợ. Tháng 11/2022, Thủy, Lập và bà Huệ đến nhà ông Hải giao tiền, ký hợp đồng.

Viện kiểm sát cho rằng vợ chồng ông Hải đã nói dối rằng đang giao dịch dở với Lập, chỉ cần thêm 3 tỷ đồng là xong, khiến bà Huệ tin và chuyển 1,4 tỷ đồng cho Lập để trả cho ông Hải. Đây bị coi là hành vi cố ý cùng Thủy gian dối nhằm che giấu tội phạm.

Tuy nhiên, trước phiên xử, vợ chồng ông Hải gửi đơn kêu oan nói không biết Thủy và Lập lừa đảo. Họ cho rằng số 1,4 tỷ đồng nhận từ Lập là tiền mua mảnh đất khác, không liên quan vụ án và không rõ việc trao đổi, nợ nần giữa Thủy và bà Huệ.

Theo kế hoạch ngày 13/8, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo và bị hại trước khi chuyển sang phần tranh luận.