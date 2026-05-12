Giết người tình đang mang thai rồi 2 đêm nằm ngủ cạnh thi thể

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người. Khanh là nghi phạm liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Hồ Bảo Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, lúc 18h ngày 10/5, anh L.T.L., chủ nhà trọ G.P. thuộc khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, phát hiện tại phòng trọ số 6 có mùi lạ nên gọi điện thoại cho Hồ Bảo Khanh là người thuê phòng, yêu cầu Khanh về mở cửa để xử lý.

Tuy nhiên đến khoảng 1h ngày 11/5, anh L. không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá khóa để mở cửa kiểm tra.

Khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Anh L. vội trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Xác định khả năng đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được kẻ thủ ác để phục vụ công tác điều tra.

Qua xét hỏi, Khanh bước đầu khai nhận mình và chị L.T.Q.T. (SN 2005) chung sống như vợ chồng. Cả hai thường mâu thuẫn về tiền bạc.

Tối 1/5, Khanh và bạn gái tiếp tục cãi vã vì chi tiêu tiền sinh hoạt hằng ngày. Trong lúc cãi nhau, chị T. có lời lẽ xúc phạm Khanh và gia đình. Cãi nhau xong cả hai đi ngủ. Trong lúc chị T. ngủ, Khanh ra tay sát hại nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, đối tượng tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm và đến khoảng 7h ngày 2/5 Khanh đi khỏi phòng trọ.

Từ ngày 2 đến 4/5, Khanh lưu trú tại TPHCM và quán bida thuộc xã Châu Thành (TP Cần Thơ). Đến 21h ngày 4/5, Khanh vẫn về lại phòng trọ và tiếp tục ngủ lại qua đêm ngay cạnh thi thể bạn gái.

Sáng 5/5, Khanh quay lại quán bida chơi. Đến khoảng 18h ngày 6/5, Khanh bắt xe từ quán bida về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng.

Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại quán bida chơi và chạy xe chở khách như bình thường.

Đến 10h30 ngày 11/5, khi Khanh đang đỗ xe tại KDC Hồng Loan thuộc phường Cái Răng (TP Cần Thơ) đã bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.