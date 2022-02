Cựu cán bộ phường lừa đồng nghiệp, chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn

Ngày 22/2, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân (34 tuổi, cựu cán bộ UBND phường Hiệp Thành, quận 12) mức án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, Nhân là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường của UBND phường Hiệp Thành và bà T.T.B.C. là cán bộ văn hóa - xã hội phường này nên quen biết nhau.

Bị cáo Nhân lĩnh 16 năm tù.

Do cần tiền trả nợ cá cược bóng đá nên Nhân nói dối với bà C. là đang góp vốn với chủ đất để lập dự án, phân lô bán nền nên mời bà C. mua đất. Các thửa đất này có vị trí tại phường Hiệp Thành với tổng diện tích 1.807 m2, do bà N.T.H. và ông H.V.S. đứng tên sở hữu.

Được Nhân cung cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nên bà C. đồng ý mua. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, bà C. đã lần lượt ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất trên (ký giấy tay, lập vi bằng) và đặt cọc cho Nhân với số tiền tổng cộng hơn 8 tỷ đồng.

Khi bà C. yêu cầu Nhân và chủ đất ra ký hợp đồng công chứng thì Nhân nói dối là 2 người chủ đất đã về quê bán đất để lo đóng thuế. Do có hùn vốn của chủ đất nên Nhân có quyền quyết định.

Sau khi đặt cọc cho Nhân, bà C. bán cho một số người khác. Đến khi phát hiện bị lừa, bà C. yêu cầu Nhân trả lại tiền thì Nhân chỉ trả lại được 1,8 tỷ đồng nên bà C. trình báo công an.

Kết quả điều tra xác định, các thửa đất mà Nhân bán cho bà C. thuộc sở hữu của ông S. và bà H.. Tuy nhiên cả 2 người này không quen biết cũng như không mua bán, giao dịch, ủy quyền gì cho Nhân.

Biết "màn kịch" bị bại lộ, Nhân bỏ trốn đi nhiều nơi, đến đầu năm 2021 thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Tại cơ quan điều tra, cựu cán bộ phường khai nhận hành vi phạm tội như trên, số tiền chiếm đoạt Nhân tiêu dùng cá nhân và trả nợ thua cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Công an xác định bà C. chỉ mua đất để bán lại kiếm lời thì bị Nhân lừa đảo nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự bà này.