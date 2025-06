Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì “con rể ảo”

Ngày 6/6, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 15h ngày 4/6, Công an phường An Hưng (TP Thanh Hóa) và Ngân hàng Agribank Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh người thân.

Trước đó, bà L.T.N., trú tại phố Nam Sơn, phường An Hưng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là “con rể” của bà và thông báo đang bị ốm, cần gấp 300 triệu đồng để điều trị, đồng thời yêu cầu bà N. chuyển tiền ngay vào tài khoản được cung cấp.

Bà N. may mắn thoát khỏi bẫy lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bà L.T.N. sau đó đã đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa tại Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng để làm thủ tục chuyển tiền.

Trong quá trình giao dịch, chị Lê Thị Huệ là nhân viên giao dịch của ngân hàng, phát hiện bà N. có những dấu hiệu bất thường từ yêu cầu chuyển tiền nên đã chủ động tạm dừng giao dịch và liên hệ ngay với Công an phường An Hưng để phối hợp xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Hưng đã nhanh chóng xác định cuộc gọi mà bà N. nhận được là từ đối tượng giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Lực lượng công an đã phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền, vận động để bà N. biết đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các số điện thoại, tài khoản lạ mà chưa được xác minh rõ ràng.

Người dân khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn cần bình tĩnh, kiểm tra thông tin và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.