Người phụ nữ ở TPHCM nhận tiền “chạy án” cho kẻ trộm

Ngày 22/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (34 tuổi, ngụ TPHCM) 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND TP Khu vực 9 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Thanh 8 năm tù cùng về tội danh trên. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, đang nuôi con nhỏ và có thêm một số tình tiết giảm nhẹ khác nên chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn T. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 cũ khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 22/7/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, người nhà của T. liên hệ nhờ Thanh giúp “chạy án” để T. được tại ngoại.

Dù không có chức năng, thẩm quyền hay khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án, Thanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, khiến người nhà của T. tin tưởng và giao hơn 220 triệu đồng.