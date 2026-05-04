Đang trốn truy nã, em trai bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 16-18 năm tù

Ngày 4/5, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Hứa Xường (đang bị truy nã, em trai bà Hứa Thị Phấn) cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện KSND TPHCM trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đại diện VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, 4 bị cáo tại một ngân hàng thương mại (chi nhánh Mạc Thị Bưởi) đã cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng trái quy định.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Hứa Xường cùng các đồng phạm là thành viên HĐQT đã ký biên bản, tài liệu, chứng từ, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn trái quy định, giúp bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249 tỷ đồng .

Đại diện VKS xác định, bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà Phấn đã qua đời nên không bị xử lý hình sự.

Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều có trình độ, nhận thức pháp luật và xã hội đầy đủ, có khả năng nhận thức hành vi đúng, sai. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân và nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng.

Đối với bị cáo Hứa Xường, hiện bỏ trốn và bị truy nã. Dù cơ quan tiến hành tố tụng đã vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đến nay, bị cáo vẫn chưa trình diện, do đó cần xử lý nghiêm.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã được tất toán, thiệt hại của vụ án hiện không còn.

Bên cạnh đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…

Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường mức án 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, các đồng phạm khác bị đề nghị mức án 4-16 năm tù. Nhóm nhân viên ngân hàng bị đề nghị mức án 5-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Phiên tòa chuyển sang phần tranh luận.