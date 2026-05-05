Nữ kế toán ở TPHCM chuyển gần 50 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân

Chiều 5/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo (41 tuổi, ngụ TPHCM) 30 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; xâm hại tài sản hợp pháp của tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý Nhà nước và trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Thanh Thảo lĩnh 30 năm tù (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Thanh Thảo là kế toán trưởng của một công ty tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân. Trong đó, 38,1 tỷ đồng được chi cho hoạt động của công ty, số tiền còn lại bị Thảo chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 9/12/2022, bị cáo thực hiện 39 giao dịch, chuyển hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản của chồng là Trần Hoàng Phú nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội; đồng thời sử dụng một phần tiền để mua bất động sản.

Đối với ông Trần Hoàng Phú, cơ quan điều tra xác định người này không biết về hành vi phạm tội của vợ, cũng không biết nguồn tiền là do phạm tội mà có nên không bị xử lý.