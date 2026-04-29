Hứa lo thắng kiện, cựu luật sư bị cáo buộc chiếm đoạt tiền thân chủ

Ngày 29/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, cựu luật sư) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, một bị hại đã cung cấp thêm hợp đồng hợp tác với bị cáo Nga trị giá hàng chục tỷ đồng. Do tình tiết mới phát sinh, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, bà Nga không thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công tố xác định bị cáo đã lừa đảo 3 người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nga từng là luật sư, có kiến thức pháp luật. Thông qua việc đại diện, ủy quyền tham gia các vụ án dân sự, Nga đưa ra thông tin gian dối rằng có khả năng giúp ông L. thắng kiện trong vụ tranh chấp thừa kế tại TAND huyện Củ Chi (cũ). Sau khi trao đổi, hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với mức phí 250 triệu đồng.

Ngoài khoản thù lao trên, Nga nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng cần thêm tiền để tiếp cận hồ sơ và tác động giải quyết vụ án, nhằm đảm bảo thắng kiện cho thân chủ. Tin tưởng, ông L. đã chuyển tổng cộng 561 triệu đồng cho bị cáo. Tuy nhiên, Nga không thực hiện được như cam kết.

Sau đó, TAND huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm tuyên ông L. thua kiện. Ở cấp phúc thẩm, TAND TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Do kết quả vụ án không như thỏa thuận, ông L. nhiều lần liên hệ, nhắn tin yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không được, nên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Ngoài vụ việc trên, bị cáo Nga còn bị cáo buộc dùng thủ đoạn hợp tác đầu tư bất động sản, chuyển nhượng đất giá rẻ để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của 2 bị hại khác.