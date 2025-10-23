Giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội Hưng Yên gọi điện lừa lấy thông tin cá nhân

Ngày 23/10, BHXH tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, đơn vị này và các BHXH cơ sở nhận được nhiều phản ánh về việc người dân bị gọi điện từ số lạ, tự xưng là cán bộ BHXH. Các đối tượng này yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng với lý do “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID - BHXH số”.

Người dân cảnh giác với thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ BHXH (Ảnh: Cục An toàn thông tin).

BHXH tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là hành vi giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp hoặc cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ BHXH. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin hoặc giải quyết chế độ, người dân nên liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện, hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch này đều miễn phí.

BHXH tỉnh đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin chính thống, cảnh báo từ cơ quan chức năng để nhận diện các thủ đoạn lừa đảo. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH gần nhất để được xử lý kịp thời.