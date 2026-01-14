Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 8 tỷ đồng khi đầu tư tài chính

Ngày 14/1, Công an TP Hà Nội cho biết, một phụ nữ vừa trình báo bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng thông qua các trang Facebook giả mạo liên quan đến đầu tư.

Theo cơ quan chức năng, thông qua Facebook, bà H. biết đến trang có tên “Shark Linh/Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCaptial” đăng quảng cáo về quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư. Khi nhắn tin trao đổi, các đối tượng hướng dẫn bà truy cập website lạ để tham gia đầu tư.

Tin vào lời quảng cáo, bà H. đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, bà không thể thực hiện được.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục tìm đến trang Facebook “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” với mong muốn lấy lại số tiền đã đầu tư. Tại đây, các đối tượng giả mạo tiếp tục hướng dẫn bà nạp thêm 460 triệu đồng với lý do để “mở khóa” và rút được tiền.

Phát hiện có dấu hiệu bị lừa, bà H. tiếp tục lên mạng tìm kiếm các trang Facebook hỗ trợ lấy lại tiền. Lợi dụng tâm lý hoang mang của nạn nhân, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như “cài virus vào hệ thống để lấy lại tiền”, “phí rút tiền”, “chứng minh tài chính”… rồi yêu cầu chuyển tiền.

Do tin tưởng, bà H. tiếp tục chuyển 3,25 tỷ đồng nhưng vẫn không lấy lại được tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép.

Công an cũng lưu ý người dân không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng có thể hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.