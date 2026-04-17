Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng online

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo nền tảng liên kết ngân hàng nước ngoài để dụ đầu tư vàng trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, một phụ nữ ở Hà Nội vừa bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Nạn nhân khi đó được giới thiệu tham gia đầu tư vàng sinh lời cao qua một nền tảng giao dịch được quảng bá là liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, kèm cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp số tiền nhỏ để thử nghiệm. Trên hệ thống, số dư và lợi nhuận hiển thị tăng nhanh, đồng thời nạn nhân cũng được rút tiền thành công. Thủ đoạn này nhằm tạo lòng tin để tiếp tục dụ dỗ đầu tư số tiền lớn hơn.

Khi nạn nhân tăng mức đầu tư, các đối tượng bắt đầu đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền nhưng không cho rút vốn. Các khoản tiền được yêu cầu nộp gồm phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch, phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính, cùng phí thuế và phí xác minh chống rửa tiền.

Sau mỗi lần bị hại nộp tiền, hệ thống tiếp tục viện dẫn thêm lý do mới để trì hoãn, ngăn việc rút tiền. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển vào hệ thống lên tới 82 tỷ đồng nhưng không thể rút ra.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin vào những lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.