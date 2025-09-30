Người phụ nữ mất 3,7 tỷ đồng vì ham hoa hồng khi mua hàng trên mạng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận trình báo của chị T.T.C.N. (SN 1988, trú tại tỉnh Gia Lai) về việc bị lừa đảo 3,7 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị N., thông qua mạng xã hội Zalo, chị bị một đối tượng mời làm cộng tác viên và thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng trên một website do đối tượng cung cấp.

Người phụ nữ bị lừa 3,7 tỷ đồng vì tin lời thực hiện nhiệm vụ mua hàng trên mạng xã hội (Ảnh: Chí Anh).

Tin tưởng, chị N. đã mua trang sức ở trang website nêu trên và ngay lập tức được nhận lại hoa hồng 8-10% so với giá trị đơn hàng.

Thấy chiết khấu cao, người phụ nữ nạp 3,7 tỷ đồng vào nhiều số tài khoản ngân hàng do đối tượng lạ mặt cung cấp để nhận chiết khấu hoa hồng. Khi biết người phụ nữ này hết khả năng mua hàng, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, tính từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 12 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng, trong đó có 7 trường hợp bị lừa từ 500 triệu đồng trở lên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của đối tượng lừa đảo.