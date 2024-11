Người mẫu Andrea Aybar khóc, nói mất hết sự nghiệp khi bị bắt

Giọt nước mắt muộn màng của người mẫu Andrea Aybar

Ngày 14/11, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An "Tây") về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt, Andrea Aybar tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Nữ người mẫu khóc và chia sẻ ma túy đã hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống và tương lai bản thân.

"Tôi nghĩ tôi mất hết sự nghiệp và không có cơ hội để làm lại. Tôi biết lỗi lầm của bản thân, tôi có lời khuyên cho những người làm nghệ thuật, những bạn trẻ đừng bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần", Andrea Aybar nói trong nước mắt.

Người mẫu Andrea Aybar khi bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Andrea có tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona (SN 1995, quốc tịch Tây Ban Nha). Sống ở Việt Nam từ nhỏ nên cô nói thành thạo tiếng Việt. Nữ người mẫu sở hữu nhan sắc rực rỡ, nhưng cuộc sống riêng khá ồn ào. Andrea từng hẹn hò với nhiều người nổi tiếng.

Ngoài làm người mẫu, cô gái này còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Trong đó, phim "Nhà trọ Balanha" do cô thủ vai gây được sự chú ý của khán giả.

Ngày 9/11, Andrea Aybar Carmona cùng Nguyễn Đỗ Trúc Phương tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP Thủ Đức và bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Andrea Aybar bị cáo buộc 2 tội danh, trong khi đó Phương bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.