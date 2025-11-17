Người đàn ông ở TPHCM đăng clip “mây mưa” với bạn gái lên mạng xã hội

Ngày 17/11, TAND TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án 15 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Quang (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Làm nhục người khác.

Trước đó, Quang bị TAND Khu vực 8 (TPHCM) tuyên phạt 15 tháng tù. Cho rằng mức án này quá nghiêm khắc, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Bị cáo Quang tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bị hại và bị cáo phạm tội nhiều lần, nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 1/2022, Quang (đã có vợ con) quen biết chị M. (sinh năm 2005, quê Tây Ninh) khi chơi game online (trò chơi trực tuyến) và cả hai phát sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, Quang và chị M. nhiều lần quan hệ tình dục. Bị cáo đã quay 53 clip và chụp nhiều ảnh khỏa thân của bị hại.

Đến tháng 6/2024, chị M. phát hiện Quang đã có vợ nên chủ động chia tay. Muốn níu kéo, Quang nhắn tin đe dọa sẽ gửi các “clip nóng” của cả hai cho người quen.

Sau đó, Quang tạo tài khoản Facebook tên “KM”, đăng nhiều clip và hình ảnh nhạy cảm của chị M. lên mạng xã hội, đồng thời gửi cho một số người quen, trong đó có cả cha mẹ của bị hại.

Khi phát hiện sự việc, chị M. yêu cầu Quang dừng lại, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục phát tán clip và hình ảnh cho nhiều người khác.

Không chịu nổi áp lực, chị M. đến Công an xã Tân An Hội (TPHCM) trình báo. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị M. cho biết việc bị Quang phát tán video và hình ảnh nhạy cảm cho người thân, bạn bè khiến chị lo sợ, mặc cảm, xấu hổ và có lúc nảy sinh ý nghĩ tự tử.