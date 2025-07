Người đàn ông nhận chở 2 bao tải ma túy cho nhóm người ngoại quốc

Ngày 14/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ các mắt xích trong đường dây vận chuyển trái phép liên tỉnh số lượng lớn.

Trước đó 2 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Yên Na (Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Tương Dương (Nghệ An) chốt chặn, bao vây ô tô 7 chỗ đang lưu thông tại khu vực ngã ba Khe Kiền, xã Tương Dương.

Các đối tượng Hà Văn Thìn (bên trái) và Vi Thanh Tú cùng số ma túy bị công an thu giữ (Ảnh: Phan Tuyết).

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 bao tải chứa 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá, đồng thời bắt giữ Hà Văn Thìn (SN 1988, trú xã Con Cuông, Nghệ An).

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ Vi Thanh Tú (SN 2006, trú xã Tương Dương) khi nam thanh niên này đang điều khiển xe máy để “áp tải” hàng trên ô tô.

Hà Văn Thìn khai nhận số ma túy này được gã nhận vận chuyển thuê cho một nhóm người Lào, đang trên đường đưa ra các tỉnh phía Bắc để giao cho đối tác.