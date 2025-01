Người đàn ông cướp hơn 100 tờ vé số của bé trai 6 tuổi ở Long An

Ngày 5/1, Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, 6h40 cùng ngày, bé P.H.G.H. (6 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi bán vé số cùng bà ngoại tại khu dân cư ở thị trấn Bến Lức. Lúc này, bà ngoại đi vệ sinh nên giao 102 tờ vé số cho Hưng đứng bán.

Quí bị công an bắt giữ vì cướp hơn 100 tờ vé số (Ảnh: T.T.).

Cùng lúc, Quí lái xe đến khu dân cư và phát hiện H. đứng một mình, liền tiếp cận hỏi mua. Quí cầm xấp vé số, sau đó đưa H. tờ 100.000 đồng và yêu cầu đổi tiền lẻ.

Bé H. vừa quay lưng, Quí cầm xấp vé số lái xe bỏ chạy. Đến khu vực tượng đài thị trấn Bến Lức, ông ta giữ lại 11 tờ và bán số vé còn lại cho một người khác với giá 8.000 đồng/tờ, được 728.000 đồng, sau đó Quí chạy về TP Tân An.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Bến Lức phối hợp với Công an TP Tân An bắt giữ Quí tại nhà riêng sau 3 giờ truy tìm, di lý về huyện Bến Lức.

Công an huyện Bến Lức hỗ trợ quà cho bé H. và gia đình (Ảnh: T.T.).

Theo người thân, H. đang học lớp 1. Cuộc sống gia đình khó khăn nên thứ 7, chủ nhật hằng tuần, bé đi bán vé số phụ bà ngoại.

UBND huyện Bến Lức đã phối hợp UBND thị trấn và Công an huyện Bến Lức hỗ trợ gia đình bé H. 6 triệu đồng và trả lại số tiền nghi phạm cướp vé số bán được.