Người đàn ông bị sát hại vì "nói chuyện ma quỷ" trong lúc nhậu

Ngày 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Vi Văn Sơn (SN 1982, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, sáng 26/5, Sơn và anh N.V.T. (SN 1984) cùng một người bạn uống rượu tại nhà Sơn. Trong lúc uống rượu, anh T. nhắc chuyện bốc mộ, xây lăng cho ông bà. Sơn đuổi anh T. ra khỏi nhà vì “nói chuyện ma quỷ”, dẫn tới hai bên mâu thuẫn, cự cãi.

Bị cáo Vi Văn Sơn tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh T. bỏ về nhưng ra đến cổng quay lại chửi bới, thách thức chủ nhà “ngon ra đây mà giết”.

Nam chủ nhà cầm dao chạy ra nhưng được bạn nhậu can ngăn. Anh T. tiếp tục thách thức nên bị Sơn đâm một nhát vào bụng.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết đâm chí mạng gây suy tuần hoàn, suy hô hấp. Sau khi gây án, Vi Văn Sơn đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo bày tỏ sự ân hận vì có men rượu, không làm chủ được hành vi nên gây ra sự việc đau lòng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường 38 triệu đồng tiền mai táng phí cho đại diện hợp pháp người bị hại.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ của bị hại T. mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu trưởng thành.