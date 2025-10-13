Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công lĩnh 7 năm tù

Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm đối với ông Thái Hồng Công, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, và các đồng phạm.

Hồi tháng 6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Thái Hồng Công mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, tòa sơ thẩm phạt Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, 7 năm tù; Bế Hải Đường, cựu quản giáo, 20 tháng tù; Hoàng Đăng Tú, nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ, án 15 tháng tù.

Ông Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, bị phạt 18 tháng tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Trong vụ án, bị cáo Bùi Minh Ngọc (40 tuổi, ở Thái Nguyên) bị phạt 13 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp án tử hình về ma túy tuyên năm 2020 là mức án tử hình.

Bạn gái Ngọc là Trịnh Thanh Huyền (37 tuổi, ở Lạng Sơn) bị phạt 36 tháng tù cùng về tội Đưa hối lộ.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thắm (42 tuổi, ở Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bùi Minh Ngọc kháng cáo kêu oan; ông Đỗ Ngọc Bình không kháng cáo. Các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồi tháng 6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Hồng Công mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra, bị cáo Bùi Minh Ngọc xin rút đơn kháng cáo kêu oan và được tòa chấp thuận, ra quyết định đình chỉ xét xử.

Bị cáo Thái Hồng Công giữ kháng cáo xin giảm nhẹ, xin tòa xem xét bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp nhiều cho an ninh, trật tự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Bị cáo Hoàng Văn Chung xin giảm nhẹ với lý do số tiền 250 triệu đồng ông nhận từ Trịnh Thanh Huyền là để xây sân thể thao cho trại tạm giam, không sử dụng mục đích cá nhân. Các bị cáo Bế Hải Đường, Hoàng Đăng Tú cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Thắm trình bày đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm và sau đó có nộp thêm 800 triệu đồng. Còn Trịnh Thanh Huyền lấy lý do đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau xét xử, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho ông Thái Hồng Công từ 9 năm tù xuống 7 năm tù; Hoàng Văn Chung từ 7 năm tù xuống 6 năm tù; Bế Hải Đường từ 20 tháng tù xuống 15 tháng tù.

Các bị cáo Trịnh Thanh Huyền và Hoàng Đăng Tú được chuyển hình phạt từ tù giam sang án treo.

Diễn biến tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm thể hiện năm 2020, Bùi Minh Ngọc bị tuyên phạt tử hình vì mua bán trái phép ma túy, bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ thi hành án.

Năm 2022, Ngọc được người quen vào thăm gặp, giới thiệu bị cáo Phạm Thị Thắm là người thân của ông Thái Hồng Công có thể giúp anh ta thoát án tử hình. Thắm đồng ý giúp với giá 1 triệu USD.

Sau đó Bùi Minh Ngọc chỉ đạo vợ ở ngoài chuyển 22,5 tỷ đồng cho bị cáo Thắm. Sau khi nhận tiền của Ngọc, Thắm đã chuyển cho một số lãnh đạo, cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan tố tụng xác định Phạm Thị Thắm đã nhiều lần tặng quà giá trị cao cho ông Thái Hồng Công với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Ông Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, được xác định khi còn là thủ trưởng cơ quan tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn đã được Giám đốc Công an tỉnh lúc đó là Thái Hồng Công giới thiệu với Phạm Thị Thắm.

Đầu tháng 1/2023, Thắm đến phòng làm việc của ông Bình tặng quà với mục đích chào hỏi.

Tháng 4/2023, Phạm Thị Thắm đến gặp ông Ngô Tuấn Cường, Phó Giám thị phụ trách Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, đề nghị cho Bùi Minh Ngọc được tiếp tục điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi nhưng bị từ chối.

Do vậy, Thắm đến phòng làm việc của ông Bình trao đổi, nhờ giúp đỡ.

Do có tác động từ cấp trên, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn lập kế hoạch cho bị cáo Ngọc đi điều trị bên ngoài.

Sau đó ông Đỗ Ngọc Bình duyệt với bút phê: “Đảm bảo an toàn thực hiện đúng quy định của ngành, việc thăm nuôi đảm bảo đúng quy định”.

Sau khi Ngọc được ra ngoài, Phạm Thị Thắm đến phòng làm việc của Đỗ Ngọc Bình tặng tiền, quà.