Người đàn ông bị bắt khi mang 2 con rùa hộp trán vàng đi bán

Ngày 31/7, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Lầu Nhìa Lồng (50 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, tại địa phận thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Công an huyện này phát hiện ông Lầu Nhìa Lồng vận chuyển 2 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc.

Ông Lồng khai, 2 cá thể rùa này do ông bắt được trong quá trình lên núi làm rẫy, đang trên đường mang đi bán.

Ông Lầu Nhìa Lồng và 2 cá thể rùa quý (Ảnh: Tuyết Hưng).

Công an huyện Tương Dương đã bàn giao 2 cá thể rùa hộp trán vàng nói trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa hộp trán vàng (hay còn gọi là rùa hộp trán vàng miền Bắc) thuộc lớp bò sát, có tên khoa học là Cuora galbinifrons. Loài rùa hộp trán vàng nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.