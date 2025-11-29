Người đàn ông bắn súng chỉ thiên tại đám cưới hàng xóm

Sáng 29/11, Công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bàn giao vụ việc Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nổ súng tại một đám cưới cho Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý.

Trước đó vào ngày 18/11, người dân địa phương phản ánh việc tại đám cưới của anh D.V.N. (SN 1995, trú tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng.

Trương Văn Bạch và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra công an tỉnh và các đơn vị liên quan truy xét, rà soát.

Đến ngày 19/11, cơ quan công an xác định Trương Văn Bạch là đối tượng thực hiện hành vi nêu trên.

Tại cơ quan công an, Bạch khai nhận việc sử dụng một khẩu súng để bắn chỉ thiên vào ban đêm tại đám cưới. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Công an cho biết Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.