Bắn 3 phát súng chỉ thiên để hù dọa đối phương

Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Chí Bảo (SN 2001) và Nguyễn Thành Công (SN 2004), cùng ngụ huyện Tháp Mười để điều tra tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Chí Bảo (trái) và Nguyễn Thành Công tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Tối 8/2, Phạm Chí Bảo và Nguyễn Thành Công mang theo khẩu súng ngắn loại ổ quay cùng 3 viên đạn đến nhà của anh N.H.G. (SN 1985) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau và xảy ra cự cãi nên Công và Bảo lấy khẩu súng bắn chỉ thiên 3 phát rồi cả 2 lên xe chạy về hướng xã Đốc Binh Kiều. Anh G. đến Công an xã Phú Điền trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Điền đã mời Bảo và Công làm việc.

Qua xét hỏi, Bảo thừa nhận việc mình mua súng về chế tạo, cất giấu và cùng Công sử dụng súng để bắn hù dọa khi giải quyết mâu thuẫn với anh G..

Nhóm nổ súng đã giao nộp tang vật cho cơ quan công an. Cơ quan chức năng kết luận khẩu súng trên là súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng.