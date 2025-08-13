Người anh cầm ghế đánh em gái: "Tôi buồn vì đã làm ảnh hưởng đến mẹ"

Hai ngày qua, clip anh trai cầm ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi khiến nhiều người phẫn nộ. Người đàn ông đánh em gái được xác định là anh Huỳnh Thanh Tân (SN 1991, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Người bị đánh là chị H.T.T.K.T. (SN 1995).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Huỳnh Thanh Tân nhận thức rằng hành vi của mình là không thể chấp nhận được, vi phạm pháp luật. Dù phía công an chưa liên lạc nhưng anh cho biết sẽ xin nghỉ việc để về quê trình diện.

“Tôi cố gắng bảo vệ gia đình nhưng vì một phút nóng giận mà gây tổn thương em gái, ảnh hưởng đến cha mẹ”, anh Tân chia sẻ.

Hình ảnh anh Huỳnh Thanh Tân dùng ghế đánh em gái (Ảnh cắt từ clip).

Theo anh Tân, chị T. là con gái út nên được cả gia đình yêu thương. Tuy nhiên, thời gian qua cuộc sống của em gái anh có những xáo trộn khiến gia đình lo lắng. Anh Tân khuyên nhủ em gái không được nên đã nóng giận đánh em.

“Tôi đánh em như vậy là sai, tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có điều em ấy làm cha mẹ buồn quá nhiều. Tôi từng van xin em đừng làm mẹ buồn nữa”, anh Tân chia sẻ.

Anh Tân nói thêm, mọi người trút sự giận dữ lên anh là hoàn toàn đúng. Điều làm anh buồn là hành động của mình đã ảnh hưởng đến người mẹ.

Mọi người cho rằng mẹ anh không ngăn cản lúc con gái bị đánh. Thật ra lúc đó mẹ anh có ngăn cản nhưng anh quá nóng giận nên anh vẫn đánh.

“Tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm trong việc này. Còn mẹ tôi, bà đã làm hết sức mình. Mọi người nhìn thấy bà nằm trên võng là lúc bà đã kiệt sức, bất lực với anh em tôi”, anh Tân nói.

Phóng viên đã liên hệ với chị T. để tìm hiểu sự việc nhưng không nhận được phản hồi.

Một lãnh đạo xã Phước Giang cho biết sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an và các hội, đoàn thể xác minh sự việc.

Chính quyền địa phương tìm cách liên hệ với chị T. để có hướng hỗ trợ thích hợp nhưng chị T. không có mặt tại địa phương, cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Như Dân trí phản ánh, ngày 12/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ bị người đàn ông đánh tới tấp bằng ghế nhựa. Người đánh là anh ruột của nạn nhân. Những người này trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an Quảng Ngãi đang xác minh, xử lý vụ việc.