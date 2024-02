Ngọc Trinh: "Bị cáo hiếu thắng, tự tin thái quá"

Tại phiên tòa sáng 2/2, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) nhiều lần khai rằng bản thân không cố tình vi phạm pháp luật, việc bị cáo thực hiện động tác phản cảm theo cáo trạng là do "học theo các bạn gái trên mạng".

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh 6-9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Trần Xuân Đông (thầy dạy lái cho Ngọc Trinh) 12-21 tháng tù.

Ngọc Trinh khác lạ khi xuất hiện tại tòa

"Bị cáo không biết con đường đã đưa vào sử dụng"

Trình bày trước HĐXX, Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân "không cố tình vi phạm". "Bị cáo có thực hiện bành vi nhưng không phải người rủ", Trinh nói.

Trả lời vì sao quen Trần Xuân Đông, Ngọc Trinh khai mình có ý định tập xe phân khối lớn để thi bằng A2, nhờ người quen tìm thầy dạy, sau đó biết Đông.

"Bị cáo có bằng A1 chưa?", chủ tọa hỏi. Chần chừ một lúc, bị cáo trả lời: "Dạ rồi".

Ngọc Trinh tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Về việc tập luyện, Ngọc Trinh khai cô hẹn giờ và hẹn ngày, còn Đông là người chỉ định địa điểm tập.

"Tập 6-8h sáng, đường vắng có nhiều người tập. Bị cáo nghĩ đường để tập chứ không biết là đường đã đưa vào sử dụng", Ngọc Trinh trình bày.

Trong quá trình xét hỏi, chủ tọa nhiều lần nhắc bị cáo Ngọc Trinh trả lời trọng tâm vào câu hỏi.

Về phương tiện tập, Trinh khai do Đông chuẩn bị. Bị cáo khai không phân công nhiệm vụ cho ai mà do thói quen sinh hoạt, những người là trợ lý, tài xế đều làm các công việc như vậy trước đây.

"Hành vi cáo trạng nêu phản cảm ai hướng dẫn bị cáo?", chủ tọa hỏi.

Ngọc Trinh trả lời do Đông hướng dẫn cho bị cáo. Đông làm mẫu trước, sau đó Đông cùng với Trinh thực hiện.

Quá trình điều tra, Ngọc Trinh cho biết bị thu giữ "mấy cái" điện thoại bị cáo không nhớ. Khi được chủ tọa nhắc thông tin 5 cái, Trinh xác nhận đúng.

Đăng clip lên mạng "để kỷ niệm"

Đại diện VKS cho biết hành vi của Ngọc Trinh đã được nêu rõ trong cáo trạng. Tuy nhiên, VKS muốn hỏi để làm rõ thêm và để bị cáo nhận thức hành vi của mình.

Lúc này, Ngọc Trinh mới thừa nhận cô chưa có bằng lái A1. Trước đó, trả lời HĐXX, Trinh chần chừ nói đã có bằng.

"Bị cáo mới có bằng xe hơi B1, bằng lái A1 chưa có. Lúc nãy bị cáo bị lộn", Ngọc Trinh nói.

Bị cáo cho biết lý do thực hiện những động tác phản cảm, nguy hiểm như trong các clip là do xem các clip của các bạn gái khác thực hiện thấy thích nên làm theo.

"Bị cáo thấy thích nên trong nhất thời khi đã điều khiển được xe phân khối lớn, bị cáo nhờ thầy Đông hướng dẫn để làm theo. Bị cáo biết các động tác đó không có trong nội dung thi bằng A2. Nhưng khi điều khiển được xe, bị cáo hiếu thắng, tự tin thái quá nên vẫn thực hiện dù thầy Đông đã khuyến cáo bị cáo", Ngọc Trinh trình bày trước tòa.

Ngọc Trinh nói đăng clip lên mạng chỉ để kỷ niệm (Ảnh: Hải Long).

Khi đại diện VKS thẩm vấn Ngọc Trinh về trợ lý Thúy Kiều, Trinh liên tục nghẹn giọng. Bị cáo cho biết Kiều là trợ lý làm cho bị cáo 7 năm. Những việc Kiều làm đều theo thói quen sinh hoạt nhiều năm qua giữa bị cáo và Kiều.

"Bị cáo kêu Kiều phải làm. Đó là phân công chỉ đạo chứ không còn là nhờ nữa", cơ quan công tố cáo buộc.

"Dạ đó là thói quen quay clip thường ngày. Kiều quay rất nhiều. Bị cáo thấy clip nào hay, vui thì đăng lên mạng xã hội. Bị cáo có khuyến cáo trong clip là động tác nguy hiểm", Ngọc Trinh phân trần và cho biết mục đích đăng clip lên mạng xã hội "để kỷ niệm".

VKS đặt câu hỏi nếu kỷ niệm thì để riêng cho mình, nhưng ở đây Ngọc Trinh đã đưa lên mạng trong khi bị cáo có sức ảnh hưởng với công chúng.

"Khi làm việc với VKS, điều tra viên, bị cáo mới biết điều đó. Mạng xã hội là nơi lưu trữ lại kỷ niệm của bị cáo, vì thẻ nhớ hay điện thoại cũng không lưu hết được. Khi làm việc với VKS, bị cáo mới nhận thức việc đăng lên dù không cố tình nhưng gây ảnh hưởng xấu", nữ người mẫu nói.

"Đăng cho mọi người biết để chứng tỏ bản thân mình hay thế nào? Vị trí bị cáo là người mẫu nổi tiếng, được giới trẻ biết đến. Mục đích thật sự khi bị cáo đưa clip lên?", VKS tiếp tục chất vấn, cho rằng Ngọc Trinh đang lòng vòng.

Ngọc Trinh nói giờ cô mới biết hành vi là sai, nhưng lúc đăng clip lên mạng chỉ nhằm mục đích kỷ niệm

"VKS không xử lý hành vi bị cáo đưa clip trên mạng, đó là hệ lụy, mà xử lý bị cáo về hành vi gây mất an toàn giao thông", đại diện VKS nhấn mạnh.

Bị cáo Đông tại phiên xét xử (Ảnh: Hải Long).

Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Theo cáo buộc, Ngọc Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời, Trinh phân công, chỉ đạo cho trợ lý và một số người khác chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim.

Ngày 5/9/2023, ngày 6/9/2023 và ngày 6/10/2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức. Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Ngày 11/10/2023, Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Ngọc Trinh.

Tương tự, ngày 13/10/2023, UBND phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Do Ngọc Trinh đăng tải, phát tán các clip lên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống, văn hóa của giới trẻ, đặc biệt các tài khoản của bị can này có hàng triệu người theo dõi.

Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vào cuộc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã thu giữ 4 môtô. Quá trình xác minh, có 3 môtô không lưu trữ thông tin số khung, số máy; thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Một xe còn lại là của Trinh mượn của ông N.P.V.. Do ông V. không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên CQĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức xử phạt hành chính.

Làm việc với nhà chức trách, Đông khai 3 môtô trên mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua, Đông biết giấy tờ xe là giả nhưng do ham rẻ và cần để sử dụng nên đồng ý mua.

Cũng theo cáo trạng, hành vi Gây rối trật tự công cộng của hai bị can Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác; gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Đối với trợ lý và một số người giúp cho Ngọc Trinh thực hiện hành vi trên, nhà chức trách cho rằng trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh. Do đó, việc quay phim của họ đưa lên mạng xã hội không có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.