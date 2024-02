Ngọc Trinh lĩnh 1 năm án treo, được trả tự do tại tòa

*Tiếp tục cập nhật.

TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, ngụ quận 7) về tội Gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Lúc 12h, HĐXX bước vào phần tuyên án.

Theo HĐXX, tại tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Hậu quả các bị cáo gây là là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, đe dọa an toàn tới tính mạng của người khác.

HĐXX nhận định hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không thuộc phạm tội có tổ chức như cáo trạng quy kết. Tại tòa, các bị cáo ăn năn hối cãi. Ngọc Trinh tham gia nhiều công tác thiện nguyện. Tòa xét thấy không cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo Ngọc Trinh ra khỏi xã hội, cho hưởng án treo.

Từ những phân tích trên, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo; Trần Xuân Đông 1 năm tù tội Gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngọc Trinh được dẫn giải từ sớm tới phiên tòa

Bố và chị gái Ngọc Trinh xuất hiện tại tòa

Trước đó, 7h15 bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh được dẫn giải từ trại giam T30 (huyện Củ Chi) tới tham dự phiên tòa.

Bị cáo mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang, trông gầy đi so với trước khi bị bắt. Gần 20 cảnh sát được huy động bảo vệ trật tự phiên tòa. Phóng viên tác nghiệp xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu ở cửa an ninh để vào bên trong ngồi theo dõi qua màn hình tivi.

7h35: Trợ lý của Ngọc Trinh và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa theo quyết định của HĐXX.

Sau khoảng 30 phút, phóng viên Dân trí ghi nhận, một số người thân của bị cáo Ngọc Trinh đã có mặt tại tòa. Trong đó, có ông Trần Tòng (cha bị cáo Trinh). Người đàn ông gần 70 tuổi với ánh mắt đượm buồn, luôn nhìn về phía con gái bên cạnh phòng xử.

8h05: Bị cáo Ngọc Trinh và đồng phạm bị dẫn giải vào phòng xét xử. Chị gái Ngọc Trinh cho biết từ khi em gái bị bắt tạm giam tới nay người nhà chưa được gặp. Gia đình rất lo lắng cho Ngọc Trinh và mong muốn được tòa khoan hồng, hưởng mức án nhẹ, trở về với gia đình.

8h23: HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, thư ký báo cáo những người được triệu tập. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Trinh khai mình sinh năm 1987, tại Vĩnh Long, làm nghề người mẫu, học hết lớp 9 nghỉ học. Bị cáo là con út trong gia đình có 4 anh chị em.

Trinh xác nhận bản thân bị tạm giam từ ngày 19/10/2023. Trả lời chủ tọa, bị cáo cho biết bản thân bị xử phạt vi phạm hành chính 1 lần liên quan vụ án này. Trước đó bị cáo chưa từng vi phạm và bị xử phạt.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Ngọc Trinh có 3 luật sư. Tuy nhiên tại tòa bị cáo Trinh cho biết đã có 2 luật sư nên từ chối 1 luật sư.

Tiếp đó, Trần Xuân Đông khai bản thân sinh năm 1987, tại TP Hà Nội. Bị cáo từng là nhân viên Công ty BMW Việt Nam, là con một trong gia đình, đã 1 vợ và 2 con.

8h45: Phiên tòa kết thúc phần thủ tục. Đại diện VKSND TPHCM bắt đầu công bố cáo trạng dài 8 trang. Sau 15 phút, phía cơ quan công tố kết thúc công bố bản cáo trạng.

Bố và chị gái của Ngọc Trinh xuất hiện tại phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Bị cáo Trinh bật khóc khi khai hành vi phạm tội

9h: Phiên tòa bước vào phần xét hỏi. Trình bày trước HĐXX, Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân "không cố tình vi phạm". "Bị cáo có thực hiện bành vi nhưng không phải người rủ", Trinh nói.

Trả lời vì sao quen Trần Xuân Đông, Ngọc Trinh khai mình có ý định tập xe phân khối lớn để thi bằng A2, nhờ người quen tìm thầy dạy, sau đó biết Đông.

"Bị cáo có bằng A1 chưa?", chủ tọa hỏi. Chần chừ một lúc, bị cáo trả lời: "Dạ rồi".

Về việc tập luyện, Ngọc Trinh khai cô hẹn giờ và hẹn ngày, còn Đông là người chỉ định địa điểm tập.

"Tập 6-8h sáng, đường vắng có nhiều người tập. Bị cáo nghĩ đường để tập chứ không biết là đường đã đưa vào sử dụng", Ngọc Trinh trình bày.

Trong quá trình xét hỏi, chủ tọa nhiều lần nhắc bị cáo Ngọc Trinh trả lời trọng tâm vào câu hỏi.

Về phương tiện tập, Trinh khai do Đông chuẩn bị. Bị cáo khai không phân công nhiệm vụ cho ai mà do thói quen sinh hoạt, những người là trợ lý, tài xế đều làm các công việc như vậy trước đây.

"Hành vi cáo trạng nêu phản cảm ai hướng dẫn bị cáo?", chủ tọa hỏi.

Ngọc Trinh trả lời do Đông hướng dẫn cho bị cáo. Đông làm mẫu trước, sau đó Đông cùng với Trinh thực hiện.

Quá trình điều tra, Ngọc Trinh cho biết bị thu giữ "mấy cái" điện thoại bị cáo không nhớ. Khi được chủ tọa nhắc thông tin 5 cái, Trinh xác nhận đúng.

Bị cáo Đông tại phiên xét xử (Ảnh: Hải Long).

9h12: Bị cáo Trần Xuân Đông bước vào phần khai báo. Đông thừa nhận cáo trạng và lời khai của Ngọc Trinh là đúng.

Nam bị cáo nói bản thân không phải thầy giáo trung tâm mà chỉ hướng dẫn cho khách hàng hãng BMW. Đông thừa nhận mình hướng dẫn và đi theo Ngọc Trinh thực hiện các động tác nguy hiểm. Mỗi lần tập luyện, Đông nói mình có hướng dẫn cho Ngọc Trinh chứ không bàn bạc từ trước.

Theo đó, khi ra bãi tập, Đông làm các động tác nguy hiểm rồi hướng dẫn Trinh làm theo. Về phương tiện phạm tội, Đông khai một số lần là xe của anh ta và một số lần là xe của bạn Ngọc Trinh.

9h30: HĐXX tiến hành hỏi chị Thúy Kiều (trợ lý Ngọc Trinh). Trợ lý Ngọc Trinh khai ở chung nhà nên đi chung. Việc quay lại hình ảnh Trinh thực hiện hành vi phản cảm, Thúy Kiều khai do thói quen. Quá trình điều tra người này bị thu giữ 1 điện thoại di động, cô ta xin tòa trả lại cho mình.

9h40: Đại diện VKS hỏi bị cáo Ngọc Trinh. Bị cáo Trinh khai mình chỉ có bằng lái ô tô chứ chưa có bằng lái xe máy. Bị cáo khai trước đó có xem một số clip trên mạng với các động tác khó nên thích thú, bộc phát, tự tin thái quá, tin mình làm được nên nhờ thầy Đông hướng dẫn dù được khuyến cáo rất nguy hiểm.

Vừa khai, bị cáo Trinh bật khóc. VKS đề nghị nữ bị cáo bình tĩnh.

Tiếp đó, VKS hỏi Trinh về mối quan hệ với trợ lý, bị cáo nói do thói quen. Về sân tập, Trinh khai do bị cáo Đông ấn định rồi cùng tập. Mục đích đưa các clip lên mạng, Trinh nói đây là thói quen thường ngày. Cô ta nói mục đích cuối cùng để giữ kỷ niệm. "Đối với clip bị cáo luôn có khuyến cáo, hành vi nguy hiểm, không khuyến khích người khác thực hiện", Ngọc Trinh khai.

10h: HĐXX quay lại xét hỏi Đông. Bị cáo khai: "Trước mỗi buổi tập Trinh gửi cho bị cáo những clip nguy hiểm và bày tỏ mong muốn thực hiện theo. Từ đó, tôi mới hướng dẫn Trinh thực hiện hành vi nguy hiểm".

Trong khi đó, Trinh khai lúc tập cô ta nghĩ là sân tập nên thực hiện chứ không có ý định chạy ra đường thực hiện các hành vi nguy hiểm.

Nữ bị cáo khai sau khi đăng tải các clip lên mạng xã hội được 3 ngày đã bị phản ứng. Nhận ra việc làm sai trái của mình nên Ngọc Trinh xóa.

Về mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và bị cáo Đông, người mẫu khai Đông là thầy dạy lái xe cho mình và có hợp đồng với giá 40 triệu đồng.

10h10: Đại diện VKSND TPHCM bắt đầu luận tội. Theo đại diện VKSND vì muốn thể hiện, gây chú ý, Ngọc Trinh đã lái mô tô và thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm, phản cảm. Trong vụ án này có tổ chức, trong đó, Ngọc Trinh là người rủ rê, lôi kéo còn Đông là đồng phạm giúp sức.

Ngọc Trinh là người nổi tiếng đáng lẽ phải làm gương nhưng đã thực hiện sai phạm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc dư luận cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, VKS đề nghị tòa ghi nhận cho Ngọc Trinh nhiều tình giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có đóng góp cho xã hội.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh 6-9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Trần Xuân Đông 12-21 tháng tù.

10h25: Luật sư bào chữa cho Ngọc Trinh trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Luật sư cho rằng thời gian tạm giam đã đủ răn đe, giáo dục. Từ đó, đề nghị tòa cho Ngọc Trinh được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho Trần Xuân Đông trình bày các tình tiết về nhân thân và đề nghị tòa cho thân chủ mình được hưởng án treo. Tự bào chữa, bị cáo Đông nói mình không cố ý thực hiện hành vi phạm pháp luật.

10h50: Nói lời sau cùng, Đông bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo xin tòa xem xét khoan hồng để nhận mức án nhẹ nhất, sớm trở về tiếp tục chăm lo gia đình vì bố mẹ lớn tuổi, vợ không đi làm, có con nhỏ.

Trần Xuân Đông nhiều lần nghẹn ngào khi nói lời sau cùng.

Ngọc Trinh trình bày chỉ vì vì suy nghĩ chủ quan, thiếu nhận thức về luật mà bị cáo phải trả giá bằng vết sẹo trên cơ thể, bị tạm giam và phải hầu tòa.

"Thâm tâm bị cáo luôn mong muốn phải làm đúng. Bị cáo không cố tình vi phạm, chỉ vì nhất thời sai phạm lúc nào không biết. Đây là bài học quá lớn với bị cáo. Mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo nhớ người thân của mình. Bị cáo sai, có lỗi", Ngọc Trinh nói lời sau cùng.

Nữ bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới Đông, trợ lý và những người khác liên lụy tới vụ án này.

Ngọc Trinh bị áp giải tới tòa xét xử tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Hải Long).

Theo cáo buộc, Ngọc Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời, Trinh phân công, chỉ đạo cho trợ lý và một số người khác chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim.

Ngày 5/9/2023, ngày 6/9/2023 và ngày 6/10/2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức. Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Ngày 11/10/2023, Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Ngọc Trinh.

Tương tự, ngày 13/10/2023, UBND phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

7h15 ngày 2/2, Ngọc Trinh được dẫn giải tới tòa (Ảnh: Hải Long).

Do Ngọc Trinh đăng tải, phát tán các clip lên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống, văn hóa của giới trẻ, đặc biệt các tài khoản của bị can này có hàng triệu người theo dõi.

Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vào cuộc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và đồng phạm. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã thu giữ 4 môtô. Quá trình xác minh, có 3 môtô không lưu trữ thông tin số khung, số máy; thông tin nhập khẩu và qua giám định các biển số trên là giả. Một xe còn lại là của Trinh mượn của ông N.P.V.. Do ông V. không biết Trinh mượn xe để sử dụng và phạm tội nên CQĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức xử phạt hành chính.

An ninh phiên tòa xét xử Ngọc Trinh được thắt chặt (Ảnh: Hải Long).

Làm việc với nhà chức trách, Đông khai 3 môtô trên mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua, Đông biết giấy tờ xe là giả nhưng do ham rẻ và cần để sử dụng nên đồng ý mua.

Cũng theo cáo trạng, hành vi Gây rối trật tự công cộng của hai bị can Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác; gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Đối với trợ lý và một số người giúp cho Ngọc Trinh thực hiện hành vi trên, nhà chức trách cho rằng trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh. Do đó, việc quay phim của họ đưa lên mạng xã hội không có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.