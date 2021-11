Nghi vấn vỡ 90 dây hụi tổng hơn 32 tỷ đồng

Dân trí Ngày 9/11, thông tin từ Công an Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp hụi xảy ra ở TP Trà Vinh, với số tiền trên 32 tỷ đồng.

Theo Công an, ông L.T.P. (ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) đại diện cho 100 hụi viên đến cơ quan Công an tố giác bà N.T.C.N. (38 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng thông qua hình thức góp hụi.

Công an Trà Vinh tiếp nhận đơn tố cáo của người dân (Ảnh: Hồ Giang).

Cơ quan chức năng cũng cho biết, bà N. làm chủ hụi huy động nhiều hụi viên tham gia góp hụi. Đến ngày 5/11, bà N. không tiếp tục khui hụi như bình thường và các hụi viên không thể liên lạc được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh, bước đầu xác định bà N. có mở 2 tiệm nail, một shop thời trang trên địa bàn TP Trà Vinh, đã làm chủ hụi nhiều năm và hiện còn 90 dây hụi (thấp nhất có giá trị 500.000 đồng, cao nhất có giá trị 50.000.000 đồng), có nhiều hụi viên tham gia góp vốn.

Bà N. lập danh sách và tạo một nhóm Zalo để các hụi viên tham gia, thông tin hụi viên hốt hụi sẽ được thông báo trong nhóm Zalo. Việc đóng hụi, hốt hụi qua chuyển khoản hoặc tiền mặt. Hiện các cơ sở kinh doanh của bà N. đều đóng cửa.

Cơ quan công an cho biết, vụ việc đang thụ lý tin tố giác tội phạm và đề nghị các hụi viên hãy bình tĩnh. Người dân không nên có hành động gây mất an ninh trật tự, tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin để cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Tùng