Xét nghiệm chất cấm đối với nghi phạm sát hại vợ và con ở Tây Ninh

Ngày 4/5, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời làm cha mẹ ruột bị thương tại ấp Kỹ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Nghi phạm là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi). Hai nạn nhân tử vong là chị Đ.T.T. (vợ Phú, quê Cà Mau) và con trai.

Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ án (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an cùng cấp đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị T. và con trai cho gia đình đưa về Cà Mau để tổ chức mai táng.

Theo vị lãnh đạo, trong vụ án còn có hai người bị thương là cha, mẹ ruột của nghi phạm. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Đến nay, sức khỏe hai người đã ổn định và được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Công để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

“Cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm đối với nghi phạm để xác định có dương tính với chất cấm hay không”, vị này thông tin.

Cơ quan chức năng khống chế nghi phạm (Ảnh: An Huy).

Theo người dân địa phương, Phú làm nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn ở phường Long An. Người này kết hôn khoảng 2 năm, con trai mới 2 tháng tuổi. Vợ của Phú bán hàng online tại nhà.

“Hay tin Phú gây án, tôi rất bất ngờ. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ việc đau lòng như vậy”, bà Hoa (60 tuổi), sống cách nhà nạn nhân vài trăm mét, chia sẻ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5, người dân ấp Kỹ Châu (xã Vĩnh Công) phát hiện ông K. và bà C. bị thương, chạy từ nhà ra đường trong tình trạng bê bết máu, kêu cứu, hô hoán con trai sát hại vợ và cháu nội.

Khi vào bên trong, người dân thấy Nguyễn Tấn Phú cầm dao, có biểu hiện bất thường nên không ai dám can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công đến khống chế nghi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị T. và con trai 2 tháng tuổi đã tử vong phía sau nhà. Nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng kích động, sau đó được đưa về trụ sở.

Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Công và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.