Công an Tây Ninh vào cuộc xử lý thông tin sai lệch vụ chồng sát hại vợ, con

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời làm cha mẹ ruột bị thương tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều cá nhân, fanpage đã cắt ghép hình ảnh, đăng tải thông tin sai lệch về vụ án cũng như quá trình điều tra, khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc.

Hình ảnh tạo dựng sai sự thật trên mạng xã hội (Ảnh: M.H.).

Điển hình, một fanpage Facebook có tên “Sống đẹp 24h” đăng tải thông tin về việc hàng trăm cảnh sát đấu súng để bắt giữ hung thủ. Ngoài ra, nhiều fanpage khác cũng dựng hình ảnh, lan truyền nội dung sai sự thật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) theo dõi, ngăn chặn các thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng xã hội.

“Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, chứng cứ liên quan các nội dung sai sự thật về vụ án để có hướng xử lý theo quy định. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin, công an sẽ cung cấp cho báo chí”, vị này nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an cùng cấp đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị T. và con trai cho gia đình đưa về Cà Mau tổ chức mai táng. Trong vụ án, cha mẹ ruột của nghi phạm cũng bị thương. Đến nay, sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định và đã xuất viện.

Cơ quan chức năng căng dây phong tỏa khu vực hiện trường vụ án mạng (Ảnh: An Huy).

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5, người dân ấp Kỳ Châu (xã Vĩnh Công) phát hiện ông K. và bà C. bị thương, chạy từ nhà ra đường trong tình trạng bê bết máu, kêu cứu, cho biết con trai đã sát hại vợ và cháu nội.

Khi vào bên trong, người dân thấy Nguyễn Tấn Phú cầm dao, có biểu hiện bất thường nên không ai dám can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công đến khống chế nghi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị T. và con trai 2 tháng tuổi đã tử vong phía sau nhà. Nghi phạm bị bắt giữ trong trạng thái kích động, sau đó được đưa về trụ sở.

Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Công và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, trước khi gây án, Phú làm nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn ở phường Long An. Hai năm trước, người này kết hôn và có con trai 2 tháng tuổi. Vợ Phú bán hàng online tại nhà.