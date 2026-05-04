Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ người đàn ông sát hại vợ con ở Tây Ninh

Tối 3/5, Công an xã Vĩnh Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường vụ người đàn ông sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời làm bị thương cha mẹ ruột tại nhà riêng vào trưa cùng ngày. Nghi phạm là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi, còn gọi là Thanh, ngụ địa phương).

Giữa đêm, hàng chục người dân từ nhiều nơi hay tin đã đến hiện trường, đứng dọc hai bên đường theo dõi, xôn xao về vụ việc. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghi phạm ra tay với chính người thân ruột thịt.

Tiếng kêu cứu giữa trưa

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nơi xảy ra vụ thảm án là căn nhà cấp 4, cách đường ấp Kỳ Châu khoảng 70m. Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà được đổ bê tông, rộng khoảng 3m, hai bên rợp bóng cây xanh.

Dưới ánh đèn đường le lói trong đêm tại ấp Kỳ Châu (xã Vĩnh Công), bà Hoa (60 tuổi) vẫn chưa hết sợ hãi khi vụ án xảy ra cách nhà bà chỉ vài trăm mét.

Người phụ nữ cho biết, khoảng 12h cùng ngày, bà ngồi trước nhà thì bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Nhìn sang, bà thấy bà C. (khoảng 70 tuổi, mẹ Phú) bê bết máu chạy từ đường bê tông ra ngoài.

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường (Ảnh: An Huy).

Vừa ra đến đầu đường, bà C. vừa khóc vừa kêu cứu: “Con trai giết con dâu và cháu nội rồi, cứu tôi với”. Vài phút sau, ông K. (cha Phú) cũng dính đầy máu chạy ra, ôm vợ. Hai vợ chồng ông K. ngã quỵ, la hét cầu cứu, nhờ hàng xóm báo công an.

Lúc này, một số người dân liền báo công an và chạy vào hiện trường. Họ phát hiện Phú cầm dao đứng trong nhà với biểu hiện bất thường nên không ai dám vào. “Lực lượng dân phòng xuống đầu tiên chưa thể tiếp cận, phải chờ lực lượng công an đến xử lý”, bà Hoa chia sẻ.

Theo bà Hoa, tại hiện trường, ông K. cho biết, khi phát hiện Phú sát hại vợ và con ruột, hai vợ chồng ông lao vào can ngăn thì bị tấn công. Hai ông bà chạy thoát, ra đường kêu cứu hàng xóm, trình báo công an.

Phú là người ít nói. Những năm qua, người này chí thú làm ăn, chăm lo cha mẹ già, không đam mê cờ bạc. Trước khi xảy ra vụ án, mỗi buổi sáng, bà Hoa thấy Phú thường lái xe máy đi chợ mua thực phẩm về cho vợ nấu ăn rồi mới đi làm. Ở địa phương, người này không phá phách, không xích mích với ai.

“Hay tin Phú gây ra hành vi, tôi rất bất ngờ. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ án tàn độc và đau lòng như vậy. Phú ra tay với chính vợ và con của mình, thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn”, bà Hoa nói.

Cố thủ trong nhà

Sống gần hiện trường, anh Phương (30 tuổi, ngụ ấp Kỳ Châu) cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, anh chạy ra thấy bà C. bị thương ở trán và cổ, người dính đầy máu; ông K. bị thương nặng ở vai.

Hai nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa vào Trạm y tế xã Vĩnh Công sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Theo anh Phương, khi người dân vào hiện trường, Phú đứng trong nhà cầm dao với vẻ mặt hung hãn nên không ai dám tiếp cận, phải chờ công an.

Hiện trường vụ án nằm kế bên trụ sở Trạm Y tế xã Vĩnh Công (Ảnh: An Huy).

Khi công an vào, Phú đóng cửa cố thủ, sau đó leo lên mái nhà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng mất một thời gian mới khống chế, đưa người này xuống. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện vợ và con của Phú đã tử vong ở khu vực phía sau nhà với nhiều vết chém.

“Lúc bị khống chế, Phú có biểu hiện không bình thường, mắt trợn, liên tục la hét, chửi bới. Lực lượng chức năng khống chế và đưa người này về trụ sở”, anh Phương kể.

Ông Hòa (51 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, cha mẹ Phú là người hiền lành ở địa phương, chỉ có mình Phú là con nên cưng chiều. Từ nhỏ, Phú có biểu hiện chậm chạp, thần kinh không bình thường.

Sau khi học hết trung học, gia đình cho Phú học nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn ở phường Long An. Từ đó đến nay, Phú làm nghề này, ít giao tiếp, không qua lại với người dân và bạn bè cùng trang lứa ở địa phương.

Nhiều người dân địa phương theo dõi, bàn tán vụ việc (Ảnh: An Huy).

Khoảng 2 năm trước, Phú kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau). Hàng ngày, chị T. bán hàng online tại nhà, còn Phú làm việc tại tiệm kim hoàn. Hai người vừa sinh được con trai khoảng 2 tháng tuổi.

Theo ông Hòa, do ít tiếp xúc nên nhiều người nghĩ Phú hiền. Tuy nhiên, những ai sống gần nhà mới biết Phú thường xuyên chửi bới cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ án, gia đình vừa bán đất được 5 tỷ đồng.

“Tôi không rõ nguyên nhân vì sao người này ra tay với vợ con và cha mẹ, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. Sau vụ việc, gia đình nạn nhân từ Cà Mau cũng đang lên để nhận thi thể con gái”, ông Hòa nói.