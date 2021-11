Nghi phạm sát hại dã man học sinh lớp 3 đối diện mức án nào?

Dân trí Phân tích vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man, luật sư cho rằng nghi phạm đã có dấu hiệu phạm vào nhiều tình tiết định khung trách nhiệm hình sự và có thể đối diện khung cao nhất của tội "Giết người".

Trước đó như Báo Dân trí đưa tin, vào khoảng 17h ngày 25/10, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai là H.T.Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3, trú tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) gục bên vũng máu nên liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của cháu bé đi làm đồng. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, tay, phía sau gáy.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc và đã tìm ra nghi phạm gây ra vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú tại xã sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyết khai nhận, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ. để trả thù.

Nghi phạm Hà Trọng Quyết tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Trao đổi với PV liên quan đến vụ việc này, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (thành phố Hà Tĩnh) cho biết, qua diễn biến và các tình tiết ban đầu thể hiện rằng đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân chỉ là một cháu bé mới 8 tuổi, nơi xảy ra vụ án lại là nơi ở của nạn nhân đang sinh sống hằng ngày, vết thương để lại trên cơ thể cháu bé thể hiện tính chất hành vi dã man của đối tượng gây án.

"Vụ án không chỉ gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình, mà còn gây hoang mang dư luận, nên việc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị vào cuộc, tiến hành điều tra và nhanh chóng tìm ra được đối tượng gây án rõ ràng rất đáng được hoan nghênh, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, ổn định trật tự tại địa phương", luật sư Phan Văn Chiều nói.

Cũng theo luật sư này, với diễn biến vụ án, các tình tiết liên quan, và trên cơ sở khai nhận của nghi phạm cũng như kết quả điều tra ban đầu, thì việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Theo luật sư Phan Văn Chiều, trong vụ án này, hành vi gây án của nghi phạm là đặc biệt rất nguy hiểm. Nghi phạm sẽ phải đối diện với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

Theo đó, trong vụ án trên nạn nhân chỉ mới 8 tuổi, nên hành vi của nghi phạm thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi, là tình tiết định khung trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Cũng theo lời khai ban đầu, chỉ vì một mâu thuẫn với gia đình mà nghi phạm đã có hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào vùng đầu, trong khi nạn nhân đang ở trong tình trạng dường như không biết, không thể phản kháng đối với hành vi của nghi phạm, gây ra cái chết cho nạn nhân. Điều này thể hiện tính chất côn đồ của nghi phạm trong quá trình gây án. Đây cũng được xác định là tình tiết định khung trách nhiệm hình sự "có tính chất côn đồ" theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

"Với hành vi của nghi phạm đã có dấu hiệu phạm vào nhiều tình tiết định khung trách nhiệm hình sự như trên, thì mức án mà nghi phạm có thể đối diện trong vụ án trên thuộc khung cao nhất của tội danh giết người. Theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, mức án nghi phạm đối diện trong vụ án trên là có thể bị phạt tù giam từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Phan Văn Chiều cho biết.

Xuân Sinh