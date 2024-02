Nghi phạm sát hại cô gái vào ngày 29 Tết bị khởi tố 3 tội danh

Chiều 14/2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ cô gái 25 tuổi bị sát hại tại nhà trọ ở TP Thủ Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

Theo cảnh sát, Khoa là người đã sát hại chị Vi Thị Thống (25 tuổi, quê Đồng Nai) rồi vứt xác phi tang tại khu vực vắng vẻ ở Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Nguyễn Đăng Khoa là nghi phạm sát hại chị Vi Thị Thống (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, ngày 9/2 (ngày 30 Tết Giáp Thìn), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ về việc em ruột là Vi Thị Thống (trọ ở khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B) đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ chiều 8/2.

Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị Thống. Công an cùng với người nhà kiểm tra bên trong phòng trọ ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân của Thống vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận chị Vi Thị Thống không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14h ngày 8/2.

Từ kết quả báo cáo của Công an TP Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an TPHCM nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại.

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), Giám đốc Công an TPHCM đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các Phòng nghiệp vụ Cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an TP Thủ Đức; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã triển khai 6 Tổ Công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Vi Thị Thống cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên Nguyễn Đăng Khoa có nhiều biểu hiện bất thường.

Nghi phạm đưa công an tới nơi phi tang thi thể nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẫn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tập trung đấu tranh, làm rõ.