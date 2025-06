Hơn 5 giờ truy bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hoá ở Đồng Nai

Sáng 20/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý Nguyễn Minh Phúc (SN 1995, quê TP Cần Thơ, tạm trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) - nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa, cướp tài sản tại xã Long Phước, huyện Long Thành - từ TPHCM về Đồng Nai, tiếp tục điều tra vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra khoảng 15h30 ngày 19/6 tại tiệm tạp hóa Tấn Hải ở xã Long Phước. Bà L.T.T.C. (SN 1966, chủ tiệm tạp hóa Tấn Hải) đã bị Phúc dùng dao khống chế cướp tài sản, sau đó sát hại.

Gây án xong, nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quốc lộ 51.

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng, phòng ban nghiệp vụ tập trung truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ sau hơn 5 giờ truy xét nhanh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm sau khi di chuyển về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quay xe, đổi hướng di chuyển lên TPHCM. Trên đường trốn chạy, Nguyễn Minh Phúc đã di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Đồng Nai và TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (phải), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo công tác phá án (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 21h cùng ngày, tổ trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Minh Phúc đang lái xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) nên vây bắt, quật ngã nghi phạm. Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) lấy lời khai ban đầu và di lý từ TPHCM về Đồng Nai.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án.