Nghi phạm Bùi Đình Khánh đã bị vây bắt như thế nào?

Ngày 19/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bàn giao nghi phạm Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, Khánh khai nhận sau khi gây án, đối tượng đã bắt taxi di chuyển qua các tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, sau đó quay lại Hà Nội và ra bến xe Nước Ngầm để bắt xe khách vào Thanh Hóa.

Bùi Đình Khánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo nguồn tin của Dân trí, sau khi nhận được thông tin Khánh sẽ di chuyển vào Thanh Hóa bằng xe khách, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huy động lực lượng, tổ chức chốt chặn tại các tuyến giao thông và cửa ngõ ra vào tỉnh này.

"Hơn 10 tổ chốt, gồm lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng khác, đã được phân công chốt chặn ở cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, còn có các tổ chốt được bố trí tại các huyện miền núi để đề phòng trường hợp đối tượng tẩu thoát qua biên giới", nguồn tin cho hay.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, vào khoảng 22h ngày 18/4, Khánh xuống xe khách và đi bộ trên tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Khi đang có ý định bắt xe khác để tiếp tục di chuyển vào phía Nam thì bị tổ tuần tra của phường phát hiện.

Đoạn đường tránh Quốc lộ 1A qua thành phố Thanh Hóa - nơi Khánh bị bắt giữ (Ảnh: Thanh Tùng).

Phát hiện đối tượng xuất hiện trên địa bàn, tổ công tác đã phối hợp cùng các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa), nhanh chóng ập vào khống chế và bắt giữ, khiến đối tượng không kịp kháng cự.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực tuyến tránh Quốc lộ 1A - nơi Khánh bị bắt giữ - là khu dân cư thưa thớt. Thời điểm vây bắt diễn ra vào đêm khuya, ít người qua lại.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin.

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm đã sử dụng súng quân dụng để tấn công lực lượng chức năng, khiến một cán bộ công an trúng đạn và hy sinh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương lân cận, cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bùi Đình Khánh.