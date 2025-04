Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương đã tử vong dưới sông

Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai.

Cầu Hóa An nơi phát hiện thi thể Nguyễn Quốc C. (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An, phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua quần áo, hình xăm trên ngực cùng một số đặc điểm khác và nhận dạng từ người thân, công an xác định thi thể này là Nguyễn Quốc C. (36 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai cô cháu tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17/4 mà Dân trí đã đưa tin. Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi), cùng quê Đồng Tháp.

Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại tỉnh Đồng Nai để phối hợp, điều tra.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 18/4, người dân phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter để trên cầu Hóa An, cùng với đó là chai thuốc trừ sâu, chiếc điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của Nguyễn Quốc C..