Nghi can giết người ở Hà Nội đầu thú tại Nghệ An

Ngày 26/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, nghi phạm Nguyễn Minh Vui (26 tuổi, trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã được Công an phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh, Nghệ An) bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 18/11, anh N.Đ.M. (trú phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được người thân phát hiện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng ngực, cổ... do bị tấn công bằng vật sắc nhọn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh nghi phạm Nguyễn Minh Vui trong thông báo truy tìm của Công an TP Hà Nội (Ảnh: CAHN).

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ án giết người. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội phát hiện một người đàn ông tình nghi có liên quan đến vụ việc. Công an trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của người dân kèm thông tin đặc điểm nhận dạng người này và phát thông báo truy tìm.

Ngày 22/11, Công an phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh, Nghệ An) phát hiện Nguyễn Minh Vui có đặc điểm nhận dạng giống thông báo truy tìm của Công an thành phố Hà Nội và vận động đối tượng đầu thú.

Được công an vận động, trưa cùng ngày, Nguyễn Minh Vui xin đầu thú. Nghi can này sau đó được di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.