Nghi án người đàn ông đâm chết bạn nhậu

Vụ án mạng xảy ra ngày 13/5 tại xóm 4, xã Viên Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc uống rượu, ông B.V.Th. (SN 1964, trú tại xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành) đã dùng dao đâm 3 bạn nhậu. Cú đâm khiến một người đàn ông 70 tuổi tử vong, 2 nạn nhân khác bị thương.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Nguyễn Viết).

Nghi phạm sau khi chém chết người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND xã Viên Thành (huyện Yên Thành), cho biết ông đang vào hiện trường và chưa biết nguyên nhân cụ thể.

Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành và Công an xã Viên Thành đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.