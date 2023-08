Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị bạo hành tử vong

Sáng 18/8, đại diện Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi do bị bạo hành đã được đơn vị chuyển hồ sơ lên công an tỉnh điều tra.

Công an huyện Long Điền đang tạm giữ mẹ cháu bé.

Công an huyện Long Điền làm việc tại nhà anh N.T.A. ngày 17/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 16/8, tiếp nhận thông tin bé 3 tháng tuổi là con của chị T.H.B.L. (15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú TP Cần Thơ) tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người, Công an huyện Long Điền đã đến nhà anh N.T.A. (19 tuổi, chồng không hôn thú của L.) tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc.

Theo người dân nơi đây, họ thấy chị L. về ở cùng gia đình N.T.A. khi đã mang thai. Chị L. và anh T.A. không cưới hỏi mà sống với nhau như vợ chồng.

Chiều 15/8, bé 3 tháng tuổi tử vong. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng, có dấu hiệu gãy tay trái.

Công an huyện Long Điền mời chị T.H.B.L. và anh N.T.A. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.