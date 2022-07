Sắp bị đưa sang Campuchia, 5 thanh thiếu niên kịp thời bỏ trốn

Ngày 16/7, Công an xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hỗ trợ và đưa 2 nạn nhân là em N.T.M.P. (16 tuổi) và N.V.B. (17 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) trở về nhà.

B. và P. đến cơ quan công an trình báo và xin hỗ trợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, P. và B. đã đến Công an xã Phước Thạnh trình báo nghi ngờ mình đang bị lừa sang Campuchia làm việc.

Tại cơ quan công an, P. và B. khai cả hai có đăng bài trên mạng xã hội Facebook tìm việc thì có một người phụ nữ vào bình luận là có nhu cầu thuê người nên P. nhắn tin hỏi.

Người phụ nữ này nói công việc chỉ đánh máy tính, lương 23 triệu đồng mỗi tháng, làm việc cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khoảng 300m, nên P. đồng ý.

Sau đó, P. và B. được người quen của người phụ nữ trên đến gặp, mua vé máy bay cả hai đưa từ Hà Nội vào TPHCM, di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài rồi thuê phòng nghỉ lại qua đêm để chờ người dẫn sang Campuchia làm việc.

Đi cùng với P. và B. còn có thêm 3 người khác cũng tầm tuổi thanh thiếu niên. Trong khi nghỉ lại ở khách sạn, cả nhóm được người dân địa phương cảnh báo và cho biết một số trường hợp đã bị lừa khi qua làm việc ở Campuchia. Cả 5 người lập tức bàn bạc tìm cách bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, cả nhóm lạc mất nhau. Sau đó, P. và B. không liên lạc được với 3 người đi cùng nên đến công an nhờ giúp đỡ.

Công an xã Phước Thạnh phối hợp cùng Đội An ninh Công an huyện Gò Dầu điều tra và xác định nhóm của P. và B. có dấu hiệu bị lừa sang Campuchia.

Công an đã liên lạc với gia đình và hỗ trợ đưa 2 em về địa phương an toàn. Hiện lực lượng công an vẫn đang tìm 3 thanh thiếu niên còn lại để hỗ trợ.