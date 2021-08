Né chốt kiểm dịch ở Hải Phòng, lái xe ôm cùng khách bị phạt 5 triệu đồng

Dân trí Không đủ điều kiện qua chốt kiểm dịch, nam thanh niên thuê xe ôm chở ngược chiều quốc lộ vào Hải Phòng với giá 50.000 đồng. Bị lực lượng chức năng phát hiện, cả lái xe và khách bị phạt 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm (Ảnh: D.T).

Sáng 19/8, huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng huyện đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe ôm Ph.V.Q. và khách đi xe là L.V.S. về hành vi "Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19" với tổng mức tiền phạt 5.000.000 đồng.

Lực lượng chức năng yêu cầu cả lái xe ôm và hành khách xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, đồng thời cam kết không tái phạm và trục xuất ra khỏi địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tài xế xe ôm Ph.V.Q. (SN 1979, ở tỉnh Ninh Bình) chở khách đi ngược chiều trên quốc lộ 5 nhằm trốn tránh khai báo y tế và xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Khi phát hiện hành vi trên, cán bộ tại chốt trực đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra các giấy tờ liên quan và yêu cầu lái xe Ph.V.Q. cùng người ngồi sau về trụ sở Công an xã Đại Bản để xác minh làm rõ.

Tại trụ sở, người ngồi sau xe là L.V.S. (SN 1996, ở Nghệ An) khai nhận, mục đích vào TP Hải Phòng để làm việc. Tuy nhiên, khi tới chốt kiểm dịch liên ngành số 1 thành phố tại khu vực Ga Dụ Nghĩa (huyện An Dương) do không đủ điều kiện nên S. không được vào Hải Phòng.

S. cũng khai nhận thêm, sau khi không qua được chốt kiểm soát dịch người này đi bộ dọc quốc lộ 5 về phía tỉnh Hải Dương và gặp lái xe ôm P.V.Q. Quế thỏa thuận sẽ chở S. đi ngược chiều trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng để tránh bị kiểm soát, khai báo y tế với giá 50.000 đồng. Trên đường đi, S. cũng thay đổi trang phục bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng và người dân.

An Nhiên