Nam thanh niên mang hung khí vào cửa hàng cướp và tẩu thoát trong 27 giây

Đà Nẵng:

Cửa hàng nơi xảy ra vụ cướp hiện đang đóng cửa

Tối 13/1, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng xác nhận cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin ban đầu và đang điều tra, làm rõ vụ việc nói trên.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12h trưa nay (13/1), một nam thanh niên bịt kín mặt, đi xe máy hiệu Suzuki, mang theo hung khí được cho là mìn và súng xông vào một cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tại đây, nam thanh niên này đã dùng hung khí đe doạ nữ nhân viên của cửa hàng là chị H. (SN 1992, ngụ tại quận Liên Chiểu), buộc chị H. phải đưa tiền của khách hàng giao dịch tại cửa hàng trong ngày. Cướp được số tiền khoảng hơn 40 triệu, nam thanh niên đã lên xe máy tẩu thoát.

Theo người dân ở khu vực xung quanh cửa hàng, lúc xảy ra vụ việc, nhân viên bảo vệ cửa hàng đang đi vệ sinh. Khi nghe tiếng tri hô, bảo vệ chạy ra thì nam thanh niên vào cửa hàng cướp của đã tẩu thoát. Bảo vệ sau đó đã cầm hung khí được cho là mìn ném ra ngoài khoảng trống nhưng vật này không phát nổ.

Nhân viên bảo vệ cửa hàng cho biết, theo thông tin trích xuất camera an ninh ghi nhận, nam thanh niên đã vào cửa hàng cướp của và tẩu thoát chỉ trong khoảng 27 giây. Clip trích xuất camera an ninh hiện đã được cơ quan công an tiếp nhận, phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chí Lê