Nam thanh niên bất ngờ xông vào nhà hành hung dã man một người phụ nữ

Dân trí Cấn Ngọc Phán đi xe máy đến quán hải sản, chẳng nói chẳng rằng, xông đến đá vào mặt và người nữ chủ quán, khiến chị này gục dưới sàn.

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Thạch Thất vừa phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) bắt giữ đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992) trú tại Phùng Xá, Thạch Thất.

Đối tượng Cấn Ngọc Phán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cấn Ngọc Phán được xác định là nghi phạm xông vào cửa hàng hải sản ở thôn Bùng (xã Phùng Xá) hành hung chủ quán là chị T. (SN 1991, trú tại Phùng Xá, Thạch Thất), khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2021, Cấn Ngọc Phán sử dụng tài khoản facebook "Thẩm Phán" để vay của chị P.T.X.Th (SN 1991) trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá số tiền 500.000 đồng. Sau đó, Phán không sử dụng tài khoản facebook này nữa và chưa trả chị Th. số tiền đã vay.

Ngày 16/10, chị Th. sử dụng facebook cá nhân đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán với nội dung: "Phán ơi, chị nhắn tin không trả lời, sang chảnh lên em!".

Sau đó, chị T. (chủ quán hải sản tươi sống tại thôn Bùng) vào bài viết của chị Th. bình luận, nói Phán là chủ quán hát karaoke mà nợ tiền không trả.

Ngày 7/11, Phán đăng nhập lại tài khoản facebook "Thẩm Phán" của mình thì thấy chị Th. đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán. Phán đọc được bình luận của chị T., sau đó xóa bài viết của chị Th. đi.

Đến chiều ngày 9/11, Phán đi xe máy đến cửa hàng hải sản tại nhà của chị T. ở thôn Bùng. Thấy chị T. đang ngồi ở ghế trong quán dùng điện thoại, Phán đã lao vào sút liên tục vào mặt, sườn, ngực, bụng của chị T., khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Hình ảnh từ camera của cửa hàng cho thấy, Phán chưa chịu dừng lại mà tiếp tục đá, đạp 8 phát vào người chị T., lấy điện thoại của nạn nhân đập xuống sàn rồi mới bỏ đi.

Chị T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Kết quả xét nghiệm ban đầu xác định, nạn nhân bị dập não, xuất huyết dưới nhện thái dương, xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Tối ngày 12/11, xác định Cấn Ngọc Phán đang lẩn trốn tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa bắt giữ đối tượng.

Phúc Lâm