Báo chốt kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 29/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.P. (SN 1977, trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) về hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện tài khoản facebook, đăng công khai dòng trạng thái có nội dung báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an xã Hợp Thành tiến hành xác minh vụ việc và xác định người đăng tải dòng trạng thái trên là chị T.T.P.

Lực lượng chức năng làm việc với chị T.T.P. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình làm việc, chị P. thừa nhận hành vi đăng tải bài viết trên của mình để cảnh báo người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm việc và để người vi phạm tránh né.

Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân không nên chia sẻ hay tham gia các hội nhóm có hoạt động thông báo chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc các hội nhóm khác có hoạt động tương tự, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.