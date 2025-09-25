Nam sinh viên lĩnh 7 năm tù vì lấy cắp hơn 7.000 dữ liệu thông tin cá nhân

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Quang Huy (21 tuổi, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 7 năm tù về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Theo cáo trạng, Huy là sinh viên năm thứ 3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài, thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu" trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam. Nam sinh liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công một triệu đồng cho 50.000 dữ liệu.

Trần Quang Huy tại phiên xét xử (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tối 25-26/3, Huy đăng nhập trái phép vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân. Những dữ liệu này gồm họ và tên, số định danh cá nhân, căn cước, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, quốc tịch...

Do Huy tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn, từ 10h ngày 26/3 đến 21h17 ngày 28/3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/5, Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đến Công an Hà Tĩnh đầu thú.