Vợ chồng suýt mất trắng tiền tiết kiệm sau cuộc điện thoại lạ

Ngày 25/9, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh qua ứng dụng giả mạo "Cổng dịch vụ công".

Theo trình báo, vợ chồng anh T.V.T. và chị N.T.L. (trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức.

Đối tượng yêu cầu gia đình anh T. phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh với lý do triển khai đợt cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư.

Công an mời vợ chồng anh T. lên trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo (Ảnh: Thượng Đức).

Để tạo sức ép, nhóm này yêu cầu vợ chồng anh T. tải một ứng dụng giả mạo có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công an" và thực hiện thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này.

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng yêu cầu chị L. chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo "Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh" rồi nhanh chóng chuyển ngược lại số tiền này.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng sang tài khoản của vợ để hoàn tất thủ tục.

Thấy bất thường, vợ chồng anh T. trình báo lực lượng chức năng địa phương. Công an xã Thượng Đức sau đó mời vợ chồng anh T. lên trụ sở làm việc, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh và ngăn chặn vụ việc lừa đảo.

Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện dẫn lý do liên quan đến đăng ký hộ khẩu, dữ liệu dân cư hay xử lý vi phạm để yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng lạ.

Lực lượng công an thực hiện mọi thủ tục hành chính đều công khai, minh bạch trên cổng dịch vụ công quốc gia và không yêu cầu người dân chuyển tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.