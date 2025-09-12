Nam sinh lớp 7 bị bạn đâm trọng thương trong trường học

Ngày 12/9, đại diện Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với công an để điều tra vụ học sinh lớp 7 bị đâm trong khuôn viên trường.

Sáng cùng ngày, K.I. (học sinh lớp 7) và N.Q.T. (học sinh lớp 8), cùng Trường THCS Ngô Quyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong khuôn viên trường.

Em I. được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Lúc này, T. rút dao mang sẵn trong người và đâm vào ngực của I.. Nạn nhân được các giáo viên đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương đâm thấu ngực. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân đang tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp đã phẫu thuật cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất, sức khỏe em I. đã tạm ổn định.

Bà Cao Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, cho biết nắm được sự việc, các giáo viên khẩn trương đưa học sinh đi cấp cứu, đồng thời báo với cơ quan công an điều tra.

“Qua xác minh của nhà trường, 2 học sinh này là hàng xóm và xảy ra mâu thuẫn từ khi ở nhà. Do không giải quyết được, 2 em lên trường gặp nhau nói chuyện và dẫn đến sự việc đáng tiếc trên”, bà Dịu nói.

Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để điều tra vụ việc.