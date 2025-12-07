Mượn xe máy của bạn gái rồi tháo biển số để đi cướp tiệm vàng

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Hiền (SN 1991, hộ khẩu tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, ở tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Khoảng 14h ngày 5/12, ông H.V. (SN 1962), chủ tiệm vàng đường Nguyễn Văn Thoại, trình báo bị một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua trang sức rồi lợi dụng sơ hở giật một nhẫn vàng tròn, trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98, trị giá gần 70 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi gây án, đối tượng tháo chạy bằng xe máy không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vũ Hiền chính là đối tượng gây án và đã triệu tập đối tượng làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản để trả nợ.

Đối tượng mượn xe máy của bạn gái, đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa để ra tay hành động.

Sau khi gây án, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tiếp đó, Hiền đến tiệm vàng N.T., phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một điện thoại di động, một xe máy, một nhẫn vàng 5 chỉ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.